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القطعاني: الجيش سيدخل العاصمة خلال أيام

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد آمر اللواء 73 مشاة اللواء علي القطعاني إستعداد قوات الجيش لدخول قلب طرابلس وذلك بعد نجاح الوحدات العسكرية في استنزاف الميليشيات المسلحة بضواحي العاصمة.

اللواء القطعاني أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أن الجيش سيدخل العاصمة لتحريرها من الميليشيات خلال أيام معدودة.

وأشار إلى أن تركيا وقطر دعمت المليشيات التابعة لجماعة الإخوان بإرهابيين تم نقلهم من مدينة إدلب السورية ، لافتاً إلى أن الإرهابيين يتمركزون في مدينة الزاوية لدعم ميليشيات أبوعبيدة التي تحركها قطر وتركيا حسب مصالحهما.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • من أربعة شهور وإنتم تقولو عجوز الرجمة بيحج لطرابلس لكن راهو غير الوجه ومشى لاآل منشال يتبرك بيهم

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