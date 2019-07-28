معالي وزير الخارجية والتعاون الدّولي يمثل الحكومة الليبية المؤقّتة في تشييع جنازة الرّاحل رئيس الجمهورية التونسية

تونس 28 يوليو 2019(وال)- مثّل معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج، الحكومة الليبية المؤقتة، أمس السّبت في قصر قرطاج بــتشييع جنازة الراحل فخامة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي.

جاء ذلك إلى جانب ملك إسبانيا ورؤساء فرنسا والبرتغال ومالطا والجزائر وفلسطين وشقيق ملك المغرب، ورؤساء حكومات وأمراء ووزراء وممثلين عن عشرات الدول الأخرى، والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لاتحاد المغرب العربي، فضلا عن أعضاء الحكومة التونسية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والسفراء، وعدة شخصيات تونسية وأجنبية أخرى.

هذا وقد قدم معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي التعازي نيابة عن سيادة دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني، وعن أعضاء الحكومة، وباسم الشعب الليبي للرئيس التونسي المؤقت السيد محمد الناصر، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأفراد عائلة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي ولكافة العائلة الديمقراطية التونسية.

يشار إلى أن فخامة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قد بعث برقية تعزية إلى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي السيد محمد الناصر، ، وأعرب فيها سيادته، باسمه وباسم الشعب الليبي، لرئيس المجلس، و لأسرة الفقيد الكبير وللشعب التونسي الشقيق عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في رحيل أحد رجالات تونس الكبار وأبنائها الأوفياء.

ومن جهته، بعث سيادة دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني، برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الحكومة التونسية السيد يوسف الشاهد.

وبمناسبة مراسم العزاء أجرى معالي الوزير الدكتور الحويج جملة من اللقاءات والمحادثات مع مجموعة من الشخصيات الدولية والإقليمية والتونسية حول الوضع الليبي الراهن.(وال – تونس ) رس

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