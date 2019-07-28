الرئيس الإيراني: وجود قوات أجنبية سيزيد من التوتر في المنطقة

طهران-العنوان

نقل الموقع الرسمي للرئاسة الإيرانية على الإنترنت عن الرئيس حسن روحاني قوله اليوم الأحد إن المصدر الرئيسي للتوتر في الخليج هو وجود قوات أجنبية وذلك في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع وزير الشؤون الخارجية العماني في طهران.

وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين كبار الأسبوع الماضي إن فرنسا وإيطاليا والدنمارك قدمت دعمها المبدئي لخطة بريطانية لتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة الشحن البحري عبر مضيق هرمز في اقتراح طُرح عقب احتجاز إيران لناقلة ترفع علم بريطانيا.

وقال روحاني “وجود القوات الأجنبية لن يساعد الأمن في المنطقة بل سيكون المصدر الرئيسي للتوتر” مشيرا إلى أن المسؤولية الأساسية لتأمين مضيق هرمز تقع على عاتق إيران وسلطنة عمان.

وأضاف “جذور الأحداث المؤسفة والتوتر في المنطقة اليوم تكمن في الانسحاب الأمريكي أحادي الجانب” من الاتفاق النووي الإيراني.

المصدر-وكالات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية