ميناء بنغازي يعلن عن وصول شحنة سيارات كورية

ايوان ليبيا – وكالات :

دخل إلى ميناء بنغازي الساعات الماضية عدد من السفن التجارية المحملة بسلع وبضائع مختلفة، بالإضافة لسيارات مستوردة من السوق الكورية.

واستقبل الميناء سفينة السيارات COSCO التابعة للوكيل الملاحي ميار ليبيا، حيث رست على الرصيف رقم 6 استعدادا لتفريغ حمولتها من السيارات.

كما سجل ميناء بنغازي يوم أمس السبت دخول ناقلة المحروقات STI التي رست على الرصيف المنصة وعلى متنها 25 ألف طن من البنزين، واستقبل الرصيف رقم 3 سفينة الحاويات “كونت شيب” وعلى متنها 257 حاوية محملة بسلع وبضائع مختلفة .

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