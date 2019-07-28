في مباراة تألق مونت.. تشيلسي يفوز على ريدنج برباعية

وفاز تشيلسي على ريدنج وديا بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة جمعت بينهما على ملعب مادجستيك.

تقدم ريدنج في النتيجة في الدقيقة 13 عن طريق جوشوا لي برانت، ثم تعادل روس باركلي في الدقيقة 22، قبل أن يضيف كيندي الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 42.

إلا أن ريدنج تعادل سريعا في الشوط الثاني عن طريق مايكل موريسون في الدقيقة 49، إلى أن جاء دور ماسون مونت الذي سجل هدفين في الدقيقتين 57 و60، ورغم تسجيل صامويل بالدوك الهدف الثالث لريدنج إلا أنهم لم يفلحوا في إدراك التعادل.

انتصار تشيلسي هو الفوز الثالث في المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد، إذ فاز على سان باتريك الإيرلندي وبرشلونة، وتعادل مع بوهيمانس الإيرلندي ويخسر من كواساكي فرونتال الياباني.

ويستعد تشيلسي لمواجهة ليفربول في مباراة السوبر الأوروبي يوم 14 أغسطس المقبل على ملعب فودافون بارك في تركيا.

وتولى لامبارد تدريب تشيلسي عقب نهاية الموسم الحالي عقب رحيل ماوريسيو ساري عن تدريب الفريق اللندني.

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