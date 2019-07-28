أس: نجم سوسيداد بديل محتمل في سيتي حال رحيل ساني إلى بايرن

صحيفة “أس” الإسبانية ذكرت أن مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع ميكيل أويارزابال جناح ريال سوسيداد، حال رحيل ساني إلى بايرن ميونيخ.

سيتي تواصل بالفعل مع اللاعب الذي يبلغ الشرط الجزائي في عقده 75 مليون يورو، وإن وافق على إتمام الصفقة، سيدفع سيتي المبلغ دون الدخول في مفاوضات مع سوسيداد.

من جانبه، سيقاتل سوسيداد حتى النهاية للإبقاء على أويارزابال عبر إقناع والد اللاعب الذي يشغل منصب وكيله أيضا.

أويارزابال تلقى عرضا مغريا من الغريم أتليتك بلباو قبل عام تقريبا، لكنه فضّل الاستمرار في سوسيداد، وجدد عقده مع الفريق ورفع قيمة الشرط الجزائي إلى 75 مليون يورو.

اللاعب الأعسر صاحب الـ22 عاما خاض 41 مباراة مع سوسيداد في الموسم الماضي، وسجل 14 هدفا وصنع 4 آخرين.

وتوج أويارزابال بلقب بطولة أوروبا للشباب مع منتخب إسبانيا قبل أسابيع، ولديه مباراتين دوليتين مع المنتخب الأول.

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