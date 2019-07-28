كومباني يسقط في الاختبار الأول له مع أندرلخت مدربا ولاعبا

قائد مانشستر سيتي السابق عقب رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم أصبح مديرا فنيا ولاعبا في التوقيت ذاته لأندرلخت.

جماهير أندرلخت رفعت رسالة كبيرة لكومباني الذي خاض المباراة كاملة قبل بدايتها “رحل مثل الأمير وعاد كملك”.

كومباني تواجد في التشكيل الأساسي الذي خسره فريقه في الجولة الأولى من الدوري.

ورغم تقدم البنفسجي عن طريق ميشيل فالب، إلا أن الضيوف قلبوا النتيحة لصالحهم بهدفين عن طريق رونالدو فارجاس وفاشون سكالا.

الفرنسي سمير نصري تواجد على مقاعد البدلاء وشارك في الدقيقة 61 من أجل تعديل النتيجة.

كما تواجد المدافع الشاب فيليب ساندلر المُعار من مانشستر سيتي على دكة البدلاء.

يذكر أن أندرلخت شهد تواجد مصري سابقا ممثل في طارق السعيد وأحمد حسن ومحمود حسن تريزيجيه.

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