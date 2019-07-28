كوفاتش واثق جدا من انضمام ساني لـ بايرن ميونيخ

الجناح البالغ 23 عاما يتداول اسمه بقوة للانضمام لصفوف البافاري عقب رحيل الفرنسي فرانك ريبيري واعتزال الهولندي آريين روبن.

كوفاتش تحدث لشبكة “ZDF” الألمانية عن ساني قائلا “الإدارة ملتزمة جدا في ذلك وأنا واثق جدا في ضم ساني”.

وتابع “ليروي لاعب كبير وأثبت ذلك في إنجلترا ومع المنتخب الوطني”.

وكان أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ قد أكد سابقا أن قيمة انتقال اللاعب “مجنونة”، بعدما أوضحت بعض التقارير إلى احتمالية انتقاله للبافاري مقابل 100 مليون يورو.

ساني سجل 10 أهداف وصنع 11 الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي وحقق الرباعية المحلية التاريخية مع السيتيزين.

ولعب ساني سابقا لشالكة الألماني في الفترة من 2011 وحتى 2016 قبل الانتقال لسيتي مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.

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