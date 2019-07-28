كلوب يصف الفترة التحضيرية لـ ليفربول بالغريبة ويعد مانشستر سيتي بمفاجأة

ليفربول خسر أمام نابولي بثلاثية دون رد ضمن المواجهة الودية قبل بدء الموسم الجديد ().

ويلتقي ليفربول مع مانشستر سيتي على لقب الدرع الخيرية في الرابع من أغسطس المقبل.

كلوب تحدث عبر قناة ليفربول: “أخيرا انتهت تلك الفترة”.

وواصل “لم أحظى بفترة إعدادية مثل تلك، بدون 6 لاعبين طوال الفترة التحضيرية، الأمر يبدو غريبا”.

وأكمل الألماني “غدا سوف يصل بعضا منهم، وكان سيكون الأمر أفضل إذا تم مبكرا، لكن هكذا سارت الأمور”.

وعن لقاء سيتي “الخبر السعيد أن مانشستر سيتي ليس لديه أي فكرة عن الفريق الذي سيواجهه الأسبوع المقبل، لأننا سنفاجئ أنفسنا بالطبع”.

ووفقا لما أعلن ليفربول فإن 3 لاعبين سيعودون لتدريبات الريدز من أصل 6 ().

وسيعود الغيني نابي كيتا والسويسري شيردان شاكيري أن يعودوا قبل مواجهة أولمبيك ليون الفرنسي يوم الأربعاء المقبل.

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