بالفيديو – ميلان لا يعرف طريق المرمى.. تاعرابت يقود بنفيكا للفوز

الروسونيري سقطوا في المباراة الأولى بهدف نظيف أمام بايرن ميونيخ الألماني وهي نفس النتيجة أمام نسور بنفيكا.

القائم وقف في وجه الفريق الإيطالي مرتين، الأولى لتسديدة التركي هاكان تشالهان أوجلو في الدقيقة 17.

والثانية بالدقائق الأخيرة لركلة حرة مباشرة نفذها الأرجنتيني لوكاس بيليا لكن العارضة أنقذت مرمى الفريق البرتغالي.

هدف اللقاء الوحيد جاء من توقيع المغربي عادل تاعرابت من تسديدة غيرت اتجاهها في الدقيقة 70 لتسكن شباك الحارس الإسباني بيبي رينا.

تاعرابت سبق له ارتداء قميص ميلان في 2014 لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وتتبقى لميلان مباراة وحيدة في البطولة الودية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا وأوروبا أمام مانشستر يونايتد في الثالث من أغسطس المقبل.

بنفيكا تصدر الترتيب العام للمسابقة التي تحمل النسخة رقم 7 برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، في حين يتذيل ميلان الترتيب دون أي انتصار.

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