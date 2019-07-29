جلسة جديدة بمجلس الأمن حول ليبيا اليوم الإثنين

ايوان ليبيا – وكالات :

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي بمقره في نيويورك اليوم الإثنين، جلسة لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا، كما سيشهد المجلس جلسة مشاورات مغلقة لمندوبي الدولي الأعضاء، قبل الاستماع إلى إحاطة كل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولجنة العقوبات التابعة للمجلس حول الوضع في ليبيا.

والتقى السبت رئيس البعثة الأممية غسان سلامة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج على هامش مراسم العزاء برحيل الرئيس التونسي.

وقالت البعثة الأممية إن اللقاء تناول آخر التطورات في ليبيا والسبل الآيلة لوقف التصعيد العسكري وإعادة إحياء العملية السياسية. وشدد خلاله سلامة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني الذي يحرم استهداف المدنيين والمرافق المدنية والصحية.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن لقاء السراج وسلامة تطرق للمشاورات التي تجرى استعدادا لعقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة حول الأوضاع في ليبيا الإثنين.

وخلال الأيام الماضية أجرى المبعوث الأممي لقاءات عديدة داخل وخارج ليبيا، لحشد الدعم من أجل وقف التصعيد العسكري وإعادة إحياء العملية السياسية التي تعطلت جراء اندلاع الحرب في العاصمة طرابلس من الرابع من أبريل الماضي.

و قالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، إن لقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، والسراج، الذي جرى على هامش مراسم العزاء برحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، السبت، بحث الدعوة لاتفاق سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، والدعوة لوقف التصعيد العسكري ووقف الأعمال العدائية، والحشد لمكافحة الإرهاب.

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