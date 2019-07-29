سلامة يلتقي حفتر في الرجمة

ايوان ليبيا – وكالات :

التقى الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، بالمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، في الرجمة، حسب ما ذكرت البعثة الأممية في ليبيا عبر «فيسبوك».

وذكرت البعثة أن «الجانبين تباحثا في الأوضاع الراهنة في ليبيا وكيفية العودة إلى حالة من السلم والحوار»، لافتة إلى أن «سلامة نبه من مخاطر تصعيد الاقتتال وتزايد التدخلات الخارجية».

ولا تزال المعارك دائرة جنوب العاصمة طرابلس بين القوات التابعة للقيادة العامة وقوات حكومة الوفاق منذ اندلاعها في الرابع من أبريل الماضي، وأدت لسقوط 1093 قتيلا وإصابة 5.762 بجروح بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين 100 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

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