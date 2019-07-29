وكيل بيبي يفسر سبب تفضيل اللاعب أرسنال على حساب نابولي

ويقترب الجناح الإيفواري من الانتقال لصفوف أرسنال الإنجليزي مقابل 80 مليون يورو بعدما فشل نابولي في تأمين الحصول على خدماته.

وكان نابولي قد توصل لاتفاق مع اللاعب لكن رئيس النادي الإيطالي رفض دفع عمولة لوكلاء اللاعب لإتمام التعاقد.

وكيل اللاعب البالغ 24 عاما تحدث عن سبب تفوق أرسنال قائلا لـ “سبورت مانيا”: “بعد الاجتماع والحديث مع عدة أندية، نيكولاس بيبي قرر الاختيار بين نابولي وأرسنال”.

وتابع “دون أن أكذب، توصلنا لاتفاق كامل مع نابولي، لكن عرض أرسنال كان أكثر إقناعا، على المستويين المادي وكذلك المشروع الرياضي”.

وانضم صاحب الـ24 عاما إلى ليل قادما من أنجيه في صيف 2017 بمبلغ 10 ملايين يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

الجناح الإيفواري شارك خلال الموسم الماضي في 41 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 23 هدفا وصنع 12 آخرين.

بيبي كان حاضرا مع كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية 2019 ولكنه لم يسجل أي هدف مع الأفيال الذين استمر مشوارهم حتى دور الـ8.

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