باتريس إيفرا يعلن اعتزاله كرة القدم

الفرنسي بدأت مسيرته مع فريق مونزا ونيس ثم موناكو الفرنسي الذي وصل معه لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004.

إيفرا استمرت مسيرته 20 عاما ارتدى خلالها قميص 8 فرق، وكان مانشستر يونايتد على رأسها لمدة 8 سنوات بتحقيق 14 لقبا من 2006 وحتى 2014.

ثم انضم لصفوف يوفنتوس عام 2014 ليحقق 3 ألقاب للدوري الإيطالي ويعود من جديد لفرنسا مع مارسيليا لكن مشواره مع الفريق الجنوبي انتهى سريعا بسبب ضربه لمشجع قبل خوض مباراة في الدوري الأوروبي.

وانتهت مسيرة اللاعب مع وست هام يونايتد الإنجليزي الموسم المنصرم بمشاركة في 5 مباريات.

على المستوى الدولي خاض إيفرا 81 مباراة ولم يسجل أي هدف رفقة الديوك الفرنسية.

ويعد إيفرا من أبرز اللاعبين المشهورين استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي في العديد من المواقف الرياضية والكوميدية.

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