هل هذا قانوني؟ رسميا – نادي بيكيه يشتري مقعدا في القسم الثالث الإسباني

أندورا يعوض نادي ريوس الذي فشل في توفية الضمانات المالية، وفقد مقعده في القسم الثالث، ليستفيد نادي أندورا المملوك لـ جيرارد بيكيه مدافع برشلونة ويعوضه.

ودفع أندورا مبلغ 452 ألف يورو رفقة عدة أندية أخرى قدمت طلبات بدورها مثل نادي زامورا، وخاين، وليناريس، ليقع اختيار الاتحاد الإسباني في الأخير على نادي بيكيه.

أندروا صعد بنهاية الموسم الماضي من دوري الأقاليم، إلى دوري القسم الرابع، ومع خلو مقعد ريوس، تقدّم أندورا ونال مناله لشغل مكان في دوري القسم الثالث.

ليصير أندروا أول فريق في تاريخ الأندية الإسبانية الذي يصعد درجتين بشكل مباشر.

اختيار أندورا من قبل الاتحاد الإسباني دونا عن بقية الأندية الأخرى التي تقدمت بالعرض، جاء وفقا للمادة 194 في القواعد المنظمة للمسابقات الإسبانية.

المادة تنص على دفع النادي المتقدم بالطلب لمبلغ 452 ألف يورو، وهنا يأتي دور الاتحاد الإسباني ليختار النادي المناسب.

الأولوية تكون للأندية المتواجدة في نفس إقليم الفريق الهابط، وفي هذه الحالة، ينتمي ريوس –الهابط- وأندورا –الصاعد- إلى نفس الإقليم: كتالونيا، بينما تأتي بقية الأندية التي دفعت المبلغ إلى أقاليم جغرافية أخرى.

لكن المادة تشمل ثغرة أثارت الانتقاد بشأن اختيار أندورا، إذ لا تشمل هذه الشروط الأندية التي صعدت لتوها إلى القسم الرابع، وهو ما حدث مع أندورا، مما يعني أنه لم يلعب أي مباراة في القسم الرابع وسيرتقي مباشرة إلى القسم الثالث.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” الصادرة في كتالونيا، ذكرت أن “علاقة بيكيه القوية بـ لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أتمت العملية بنجاح”.

نجم دفاع برشلونة المخضرم وصاحب الإنجازات التاريخية مع منتخب إسبانيا، اشترى نادي أندورا في ديسمبر 2018، ليحقق النادي نجاحا فوريا تحت قيادة بيكيه ويدخل في سلسلة عدم هزيمة دامت 22 مباراة، ويصعد إلى القسم الرابع بنهاية الموسم الماضي.

أندورا لعب في السابق 18 موسما في دوري القسم الثالث الذي يتواجد فيه حاليا، ولم ينجح أبدا في الصعود إلى دوري القسم الثاني.

الفريق سينافس في المجموعة الثالثة التي تضم أندية الأقاليم الشرقية في إسبانيا.

المجموعة التي تتألف من 20 فريقا، تضم أيضا برشلونة (ب)، وإسبانيول (ب)، وفياريال (ب)، وجيمناستيك، وإيركوليس، وفالنسيا مستايا.

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