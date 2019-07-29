كولومبيا تتهم فنزويلا بحماية الجماعات المسلحة الكولومبية

اتهم الرئيس الكولومبي إيفان دوكي فنزويلا بحماية حركات التمرد في بلاده، بعد أن صرح نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو أن عضوين من حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية “فارك” المتمردة السابقة هما محل ترحيب في بلاده.

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