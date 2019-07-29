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كولومبيا تتهم فنزويلا بحماية الجماعات المسلحة الكولومبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

اتهم الرئيس الكولومبي إيفان دوكي فنزويلا بحماية حركات التمرد في بلاده، بعد أن صرح نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو أن عضوين من حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية “فارك” المتمردة السابقة هما محل ترحيب في بلاده.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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