رسميا – الغرافة يتعاقد مع مدافع منتخب المكسيك

وقدم الغرافة لاعبه الجديد لوسائل الإعلام اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي عقده في النادي.

وقال مورينو لوسائل الإعلام: “سعيد بإنضمامي للغرافة، أتمنى أن أساعد الفريق وأنقل خبراتي للاعبين الصغار في الفريق”.

وكان مورينو ضمن قائمة منتخب المكسيك المتوج ببطولة الكأس الذهبية 2019 وشارك في المباراة النهائية ضد أمريكا.

وشارك مورينو مع منتخب المكسيك في 101 مباراة دولية.

وسبق لصاحب الـ31 عاما اللعب لصفوف ألكمار الهولندي وإسبانيول وأيندهوفين وروما بالإضافة لـ ريال سوسيداد.

وكان الغرافة قد تعاقد مع الجزائري سفيان هني من سبارتاك موسكو.

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