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ليكيب: موناكو استفسر من أرسنال عن موستافي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

وأشارت الصحيفة إلى استفسار موناكو من أرسنال حول إمكانية الاستغناء عن موستافي.

أرسنال يُقيم مدافعه الألماني بـ 30 مليون يورو، ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة الجديد حول مستقبل اللاعب في النادي اللندني.

اهتمام موناكو بـ موستافي يأتي بسبب اقتراب نادي روما الإيطالي من التعاقد مع المدافع البرازيلي جيمرسون من النادي الفرنسي، ومن هنا جاء التحرك نحو موستافي.

موستافي صاحب الـ 27 عاما انتقل إلى أرسنال قادما من فالنسيا في 2016.

الألماني الدولي يمتد عقده مع أرسنال حتى 2021 ويرغب النادي الإنجليزي في بيع اللاعب.

وشارك موستافي في 40 مباراة مع أرسنال الموسم الماضي ونجح في تسجيل 3 أهداف.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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