بومبيو: الرئيس ترامب أمر بخفض عدد القوات في أفغانستان قبل الانتخابات الأمريكية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، إنه تلقى أوامر من الرئيس دونالد ترامب بخفض عدد القوات في أفغانستان قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية، المقرر إجراؤها في نوفمبر 2020.

واشتكى ترامب بشدة من عمليات نشر القوات الأمريكية المكلفة في الخارج. وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أجرى اتصالا هاتفيا الأسبوع الماضي، بالرئيس الأفغاني أشرف غني لطمأنته بأنه لا يوجد تغيير في إستراتيجية الرئيس ترامب لمنطقة جنوب آسيا، بما في ذلك التعهد الأمريكي بسحب القوات بحسب الظروف. وتجري الولايات المتحدة محادثات مع حركة طالبان منذ الصيف الماضي، بهدف إيجاد حل سلمي للصراع الأفغاني. ولم تشهد تلك المحادثات مشاركة الحكومة الأفغانية، حيث تجري واشنطن مناقشات منفصلة مع الرئيس الأفغاني ومسئولين آخرين في السلطة.

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