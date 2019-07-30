هجوم جوي مكثف على العاصمة طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية اللواء أسامة الجويلي ،مساء الاثنين ،عن وجود مخطّط لشن هجوم جوي واسع و مكثف على العاصمة طرابلس ،مشيرا أن القوات التابعة للوفاق قام بإجراء تدابير وقائية لصد هذه الهجمات.

وأضاف الجويلي في حوار نشر على الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لعملية ‘بركان الغضب’ ،إن قوات الجيش الليبي تستخدم قاعدة الوطية و قاعدة الجفرة و هي قواعد أساسية تستخدمها طيران الجيش الليبي لشن هجمات على محيط العاصمة طرابلس.

وأشار جويلي، إلى أنه بعد ما يعتبره فشل الهجوم البري، تم التخطيط لاستخدام ضربات جوية مكثفة، قائلاً: “نحن نعرف القدرات المحدودة لديهم، وبالتالي كان هناك تفكير لاستخدام جهات من الخارج، ومن ثم كان هناك تنبيه لهذا الأمر، وإجراءات مضادة لهذا العمل” .

وإعتبر جويلي، أن هذا الهجوم الخارجي الذي يتحدث عنه يُدخل الحرب في مرحلة أخرى، سيكون بها تعقيدات أكبر، مشيرًا إلى أنه إذا حدث فسيكون رد الفعل والإجراءات المضادة مختلفة عما هو حاليًا، وعما هو متوقع لدى هذه الجهات في إشارة منه لإستقدام دعم خارجي لصالحهم بحجم أكبر.

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