الصين تدعو لايجاد تسوية سياسية للصراع الليبي

ايوان ليبيا – وكالات :

دعا نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، وو هاي تاو، إلى التوصل إلى تسوية سياسية للصراع في ليبيا.

وطالب تاو، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، أمس الاثنين، أطراف النزاع بالتركيز على مصلحة بلدهم وشعبهم، والاستجابة لنداءات المجتمع الدولي والعودة إلى مسار محادثات السلام والمشاورات.

وقال تاو، إن جميع الأطراف الليبية عليها الالتزام بالهدف الأسمى المتمثل في التسوية السياسية، مؤكدا على ضرورة أن يقود الليبيون العملية السياسية بأنفسهم ويملكون زمامها، لاسيما أن مستقبل ليبيا يجب أن يحدده شعبها.

وطالب المجتمع الدولي باحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي ليبيا، قائلا: “يتعين على الدول التي تمارس تأثيرًا على الأرض، أن تدفع الأطراف الليبية للسعي إلى التوصل إلى توافق وتقديم مساعدة بناءَّة للأطراف لتحقيق وقف لإطلاق النار واستئناف الحوار السياسي”.

وحول العقوبات المفروضة على ليبيا، شدَّد على ضرورة ألا تؤثر سلبا على المدنيين، وأن تخدم دائما التسوية السياسية للقضايا ذات الصلة في ليبيا، ويجب ألا تمس المصالح الوطنية الشاملة لليبيا أو الحياة الطبيعية للمواطنين والاحتياجات الإنسانية العادلة.

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