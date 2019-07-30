جامعة بنغازي الأولى محلياً و141عربيا و145 أفريقيا حسب تصنيف ويبوميتركس

بنغازي 30 يوليو 2019 (وال) تقدمت جامعة بنغازي عالميا في تصنيف ويبوماتركس، حيث تخطت 171 جامعة لتصعد بذلك إلى المرتبة 4027 في تصنيف يوليو 2019م، بعد أن كانت في المرتبة 4198 في شهر يناير الماضي.

لتكون جامعة بنغازي بذلك الأولى محلياً و141عربيا و145 أفريقيا، ويأتي ذلك نتيجة للقرارات والإجراءات التي صدرت من رئاسة الجامعة.

ويشار إلى أن ويبوميتركس هو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية، حيث يغطي أكثر من 20,000 جامعة وينشر منهم 16,000 جامعة، و يصدر في إسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي.

هذا و يهدف التقييم إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على الإنترنت، وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح. وهو تقييم نصف سنوي حيث يصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام، ويعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن المعايير التالية (الحجم – الإشارة إلى الأبحاث – الأثر العام).(وال – بنغازي) ر ع / رس

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