رسميا – سان جيرمان يعلن ضم نجم السنغال

ووقع لاعب وسط إيفرتون على عقد يربطه بالنادي الباريسي لمدة 4 مواسم.

وكشفت صحيفة “جارديان” البريطانية أن الصفقة كلفت باريس سان جيرمان 29 مليون جنيه إسترليني.

ووافق إيفرتون على رحيل نجم خط الوسط السنغالي بعدما رفض عرضا من سان جيرمان في يناير الماضي مقابل 21.5 مليون جنيه إسترليني.

وقدم جاي أداء رائعا مع منتخب السنغال خلال المشاركة في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في مصر، واختير ضمن التشكيل المثالي للبطولة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

ومن المتوقع ألا ينضم جاي لزملاؤه الجدد قريبا، إذ يقضي اللاعب أجازته بعد المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 حتى اليوم الأخير.

ويرتدي صاحب هدف عبور السنغال إلى نصف نهائي أمم إفريقيا في مرمى بنين القميص رقم 27 مع بطل فرنسا.

وخسرت السنغال اللقب على يد الجزائر في النهائي الذي أقيم بالقاهرة يوم الجمعة قبل الماضي.

كان جاي قد رفض التعليق على أخبار انتقاله إلى باريس سان جيرمان أثناء المشاركة في أمم إفريقيا.

وقال جاي للصحفيين: “لقد تحدث معي الناس حول هذا الموضوع، لكن الآن أنا في كامل تركيزي للفوز بهذه المسابقة (أمم إفريقيا)”.

وأضاف “سيكون لدينا الوقت للحديث بعد المسابقة إذا استمر اهتمام باريس سان جيرمان”.

وأتم “لا استطيع أن أتحدث الآن، وأؤكد أنني أصب كامل تركيزي للبطولة”.

ولعب جاي مع إيفرتون منذ موسم 2016-2017 بعدما انتقل للفريق قادما من أستون فيلا مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني.

وخاض جاي مع إيفرتون 108 مباراة سجل فيها 4 أهداف وصنع 5 أهداف.

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