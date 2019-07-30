تقارير: خضيرة في محادثات مع أرسنال.. وخلاف بشأن الراتب

وقالت الصحيفة الإيطالية إن خضيرة يتفاوض مع المدفعجية حول البنود الشخصية في الوقت الحالي لكن اللاعب يتعين عليه الموافقة على تخفيض راتبه.

خضيرة دخل آخر مواسمه مع البيانكونيري والإدارة طالبته بالبحث عن عرض للرحيل.

ولكن تقرير لا جازيتا أوضح أن المفاوضات مع النادي اللندني تمر ببعض المشاكل بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن الراتب السنوي.

الدولي الألماني ينال 6 مليون يورو سنويا فيما يرغب أرسنال في دفع 4 ملايين مع التعاقد لمدة موسمين.

حتى الآن لم يتضح مسار المفاوضات بين الطرفين إلى أين سينتهي.

لاعب الوسط الألماني انضم لصفوف السيدة العجوز في صيف 2015 في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد الإسباني.

حقق صاحب الـ32 عاما لقب الثنائية المحلية لثلاث مواسم متتالية، بالإضافة للقب السوبر الإيطالي، كما سجل 21 هدفا في 127 مباراة بقميص البيانكونيري.

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