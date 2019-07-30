تقرير: بيبي يصل لندن من أجل الخضوع للفحص الطبي مع أرسنال

أرسنال توصل لاتفاق نهائي مع ليل الفرنسي يوم الإثنين بخصوص انتقال بيبي إلى النادي اللندني، وفقا لمصادر شبكة سكاي سبورتس.

يوم الثلاثاء قال ديفيد أورنستون الصحفي الموثوق بهيئة الإذاعة البريطانية BBC إن بيبي وصل إلى لندن وأن الصفقة ستعلن عقب عبوره الكشف الطبي والانتهاء من الرتوش الأخيرة في التعاقد.

صاحب الـ 24 عاما سيصبح لاعبا لـ أرسنال خلال هذا الأسبوع وذلك بعد وصوله لاتفاق شخصي مع النادي.

كل شيء تم والآن يتبقى فقط الإعلان الرسمي عقب الانتهاء من إجراءات الفحص الطبي.

أرسنال سيدفع 80 مليون يورو إلى نادي ليل الفرنسي من أجل بيبي، ولكن الأموال ستدفع على مدار 5 سنوات وفقا لتقارير بريطانية سابقة.

بيبي انتقل إلى ليل في 2017 قادما من أنجيه الفرنسي، ويمتد عقده مع الفريق الفرنسي حتى 2022.

ولعب بيبي 41 مباراة الموسم الماضي بقميص ليل ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 12.

طوال مشواره مع ليل، سجل بيبي 37 هدفا وصنع 17 في 79 مباراة مع الفريق الفرنسي.

على المستوى الدولي، شارك الجناح مع منتخب بلاده كوت ديفوار في 11 مباراة ونجح في تسجيل 4 أهداف.

وتواجد بيبي في قائمة منتخب بلاده في أمم إفريقيا 2019 وشارك في 3 مباريات ولم يُسجل.

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