الرّئيسان المصري والأردني يبحثان الملفات الإقليمية ويؤكدان على مكافحة الإرهاب في المنطقة

القاهرة 30 يوليو 2019 (وال)- استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الإثنين بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن؛ وذلك لمناقشة العديد من الملفات الإقليمية من بينها الساحة الليبية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد استعراض مستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث تم تأكيد أهمية تكثيف جهود استئناف المفاوضات، وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حلّ الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة.

كما تباحث الجانبان حول الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، مؤكدين ضرورة العمل على دفع الجهود الدولية الرامية تصديا للإرهاب، في إطار استراتيجية شاملة تسعى للقضاء على تلك الظاهرة التي تهدد المجتمع الدولي بأسره.

واستعرض الزعيمان كذلك الجهود الجارية لتسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، وخاصة في كل من ليبيا وسوريا واليمن، حيث تم تأكيد الدعم للمؤسسات الوطنية بهذه الدول وصولاً إلى تسوية سياسية توقف العنف، وتحسن الأوضاع الإنسانية، بهدف إنهاء المُعاناة التي تتعرض لها شعوب تلك الدول، والحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية. (وال – القاهرة) رس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال