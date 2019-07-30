العربي الأوروبي بجنيف: ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا قسريا تصرف غير إنساني

قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن ترحيل اللاجئين السوريين قسريا من تركيا واستخدام العنف معهم هو تصرف غير إنساني ويتعارض تماما مع المعايير الحقوقية الدولية التي تُلزم الدولة المُضيفة بأن تتبع القواعد والضوابط الدولية في التعامل مع اللاجئين وتحديدا الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٥ يوليو ١٩٥٢ والموقعة من ١٣٩ دولة، والتي بنيت على مجموعة من حقوق الإنسان الأساسية التي على الأقل يجب أن تكون معادلة للحقوق والحريات التي يتمتع بها الرعايا الأجانب.

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