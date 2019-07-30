السعودية ترسل التعازي إلى عائلة الفقيد الباجي قايد السبسي ومحمد الناصر ويوسف الشاهد

العنوان_الرياض

قام الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي بتقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، لنقل تعازي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الامير محمد بن سلمان آل سعود وكان في استقباله وزير الداخليه هشام الفراتي وقام الأمير عبد العزيز بزيارة الرئيس محمد الناصر رئيس الجمهورية المؤقت

ومن ثم قام الأمير السعودي بزيارة عائلة الرئيس الراحل التونسي الباجي قائد السبسي حيث كان في استقباله أبناء وعائلة الفقيد الراحل

كما قام بزيارة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد وتقديم العزاء ونقل علاقة المودة والأخوة الصادقة التي كانت تجمع الراحل بأخيه الملك سلمان بن عبد العزيز، وسعيهما المشترك لمزيد توطيد أواصر الأخوة المتينة وتعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وفي ختام هذه الزيارة أعرب الأمير عبد العزيز بن سعود عن عميق شكره آملاً أن يمُنّ الله على تونس بدوام الاستقرار والرقيّ

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