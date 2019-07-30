رد كتابي من المجلس الاستشاري حول إحاطة سلامة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن مجلس الدولة الاستشاري اليوم الثلاثاء بأن رئاسته تدارست مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الإحاطة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “غسان سلامة” لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا يوم أمس الاثنين.

المجلس الاستشاري أوضح في بيان صحفي بأنه يعمل على إعداد رد كتابي يقدم للأمين العام والدول الأعضاء بمجلس الأمن يبين ما جاء في هذه الإحاطة مما وصفها بـ”المغالطات” بخصوص تقييم الوضع في ليبيا.

وأكد المجلس في ختام بيانه بان ما وصفها بـ”المغالطات” تثير الكثير من الشكوك حول حيادية عمل البعثة الأممية ، مدعياً بأنها انحرفت بشكل واضح عن الدور المناط بها.

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