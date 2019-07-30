رونالدو: أنا واثق أن ريال مدريد سيقدّم موسما عظيما

رونالدو سُئل عن قوة برشلونة في الموسم الجديد، فأشاد بغريمه السابق: “أرى برشلونة فريقا قويا للغاية مثل كل موسم، وقد دعّم صفوفه بشكل مميز بانتداب دي يونج، وجريزمان، مثلما حدث العام الماضي بإحضار فيليبي كوتينيو وموسى ديمبيلي”.

وواصل خلال حديثه لـ ماركا: “برشلونة دائما واحد من أفضل أندية العالم، والأمر ينطبق على ريال مدريد الذي أحضر هازارد ويوفيتش وميندي، وكذلك يوفنتوس”.

وأتم بطل الدوري الإيطالي: “أنا مدرك لوضع ريال مدريد لأني تركت إرثا وأصدقاء هناك، إنه النادي الذي فزت فيه بأكبر عدد من الألقاب، أنه واثق بنسبة 100% أن ريال مدريد سيقدّم موسما عظيما”.

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