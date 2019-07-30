بالفيديو – بازل يفاجئ أيندهوفن.. وأوليمبياكوس يسحق فيكتوريا بلزن في تصفيات أبطال أوروبا

ليعادل بازل النتيجة الإجمالية لمباراتي الذهاب والإياب إلى 4-4 بعد الخسارة 2-3 في الذهاب.

إيراي كومرات، وريكي فان فولسفينك سجلا هدفي بازل في الدقيقتين 8، و68. فيما سجّل بروما هدف أيندهوفن الوحيد في الدقيقة 23.

ليصعد بازل إلى الدور التمهيدي الثالث ويواجه لاسك لينتس النمساوي مرتين في الشهر الأول من شهر أغسطس، والفائز بينهما يتأهل مباشرة إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أما أيندهوفن فتحوّل لتصفيات الدوري الأوروبي، ويواجه الفائز من هاوجيسوند النرويجي، وشتورم جراتس النمساوي.

وفي مباراة ثانية، سحق أوليمبياكوس اليوناني مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بأربعة أهداف دون مقابل في ملعب كارايسكاكي.

جيليرمي، وميجيل أنخيل جيريرو، وياكوب برابيتش، وروبن سيميدو سجلوا أهداف أوليمبياكوس في الدقائق 51، و70، و73، و82.

ليتأهل أوليمبياكوس إلى الدور التمهيدي الثالث بعد أن تعادل ذهابا 0-0 على ملعبه، وتدارك الموقف في الإياب من قلب التشيك.

أوليمبياكوس يلعب في الدور المقبل أمام إسطنبول باشكاشهير التركي، بينما يتحوّل فيكتوريا بلزن لتصفيات الدوري الأوروبي ويواجه أنتورب البلجيكي.

وتأهل سيلتك الاسكتلندي بدوره إلى الدور التمهيدي الثالث، بعد أن جدد انتصاره على نومي كاليو الإستوني بهدفين دون رد.

أليكساندر كولينيتس سجل بالخطأ في مرماه بالدقيقة العاشرة، ثم سجل ماريان شفيد الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة، ليصل سيلتك بإجمالي مباراتي الذهاب والإياب إلى انتصار عريض قوامه 7 أهداف.

سيلتك يواجه كلوي الروماني في الدور المقبل، فيما تحوّل نومي كاليو لتصفيات الدوري الأوروبي ويواجه دوديلاندج من لوكسمبورج.

واكتسح أبويل نيقوسيا القبرصي ضيفه سوتيسكا نيكسيتش المونتينجري بثلاثة أهداف دون رد على ملعب نيو جي.إس.بي.

ليصل أبويل بمجموع انتصاره إلى 4 أهداف دون رد، ويعبر لمواجهة الفائز من دوندالك الأيرلندي وكاراباج الأذربيجاني.

فيما تحوّل سوتيسكا نيكسيتش إلى تصفيات الدوري الأوروبي الذي يواجه فيه الفائز من نوركوبينج السويدي وليبايا اللاتفي.

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