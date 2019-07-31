الأمير هاري: لا أريد سوى طفلين فقط من زوجتي ميجان

تحدث الأمير البريطاني هاري عن “التحيز غير الواعي” للعنصرية، قائلًا، إن بعض الناس لا يدركون أن أحكامهم المسبقة وتلك الوصمة تُنقل من جيل لآخر.

وأشار الأمير هاري أيضًا في مقابلة أجراها مع جين جودال النشطة في مجال الحفاظ على البيئة لمجلة فوج البريطانية، أنه لا يريد سوى طفلين فقط مع زوجته ميجان.

ويظهر الحوار بين الأمير هاري وجودال بشأن أثر التنشئة والبيئة على آراء الناس في نسخة سبتمبر من مجلة فوج التي ترأس تحريرها شرفيا زوجته.

وقال الأمير هاري “على الرغم من حقيقة أنك إذا ذهبت لشخص وقلت له ’ما قلته للتو أو الطريقة التي تصرفت بها عنصرية .. سيلتفت إليك ويقول لك ’لست عنصريا’.

“لا أقول أنك عنصري إنني أقول فقط أن تحيزك غير الواعي يثبت ذلك، بسبب الطريقة التي تربيت بها والبيئة التي نشأت فيها، يشير إلى أنك تؤمن بوجهة النظر تلك.. وجهة نظر غير واعية.. حيث تنظر بشكل طبيعي لشخص ما بشكل مختلف”.

وانتقد الأمير هاري (34 عاما) من قبل الإيحاءات العنصرية في تغطية وسائل الإعلام لأخبار زوجته الممثلة السابقة التي يبلغ عمرها 37 عاما، وأمها أمريكية إفريقية ووالدها أبيض. وقال “مثلما تُنقل الوصمة من جيل لجيل، فرأيك في العالم وفي الحياة وفي الناس أمر يتم تلقينه لك. يتم تعلمه من عائلتك، يتم تعلمه من الجيل الأكبر أو من الإعلانات، من بيئتك”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا