سعر الدولار في السوق السوداء بعد قرار الرئاسي

ايوان ليبيا – وكالات :

شهد سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي في السوق السوداء، انخفاضا حادا بعد ساعات قليلة من إعلان المجلس الرئاسي تنخفيض قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي إلى 163% اعتبارا من يوم 4 أغسطس المقبل.

وسجل سعر صرف الدولار أمام الدينار مع ساعات مساء أمس حوالي 4 دنانير، بينما سجل اليورو 4.5 دينار، والباوند 4.95 دينار.

وبلغ سعر صرف الليرة التركية 0.73 دينار، والدينار التونسي 1.48 دينار، فيما سجل سعر كسر الذهب عيار 18، 135 دينارا.

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