السباعي يلتحق بـ برلمان طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن عضو مجلس النواب المنقطع علي السباعي أمس الثلاثاء إلتحاقه بمجلس النواب الموازي في طرابلس . وكشف السباعي في منشور عبر صفحته الرسمية عن إلتحاقه ببرلمان المنقطعين الموازي في طرابلس منذ يوم الإثنين لأسباب وعد بكشفها لاحقاً .

وكان السباعي قد غادر طرابلس سنة 2016 فاراً ممن يسميهم المداخلة الموالين لحكومة الوفاق في إشارة منه لقوة الردع الخاصة التي سمحت مؤخراً بعودة العديد ممن كانت تصفهم بالمتشددين .

ووعد السباعي ناخبيه الذين تذكرهم اليوم بعد خمسة سنوات من المقاطعة بسلسلة منشورات يومية بعنوان ( تحت قبة البرلمان ) ليضعهم في صورة عمله .

وفي إنتخابات البرلمان سنة 2014 التي تحل ذكراها وذكرى إنعقاد أولى جلسة له في مثل هذه الأيام من تلك السنة قبل 5 سنوات بالتمام والكمال ترشح السباعي عن دائرة حي الأندلس وحل في الترتيب الثاني بعد فائز السراج بإجمالي 2757 صوت .

ومنذ ذلك اليوم لم يلتحق السباعي بالبرلمان وقاطعه في حين تقدم زميله المنقطع عبدالرؤوف المناعي والقيادي الإخواني خالد المشري بطعن لدى المحكمة العليا عقب عملية فجر ليبيا التي أعادت إحياء المؤتمر العام حتى قبل صدور حكم المحكمة المختلف على تفسيره نظرياً حتى اليوم .

وقد سبق السباعي قبل أسبوعين في الإلتحاق بالبرلمان الموازي ، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية ، عضو مجلس شورى الجماعة سعد الجازوي الذي كان ولازال أحد أهم المتنفذين في مكتب مراقب عام فرع الجماعة في ليبيا يضاف له المقاطع السابق علي أبوزعكوك وسليمان الفقيه وعدد آخر ممن لم يحضروا أي جلسة في طبرق ولم يقدموا اليمين القانوني إلا قبل أسبوعين أمام رئيسهم الموازي الصادق الكحيلي وعدد من النواب الموالين لرئيس الرئاسي يتصدرهم حمودة سيالة وأيمن سيف النصر وخالد الأسطى وأبوالخير الشعاب وآخرين .

يشار إلى أن مبعوث عام أمين الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة كان قد أعرب عن رفضه في إحاطته التي قدمها يوم أمس الإثنين لمجلس الأمن عن رفضه لقيام مجلس نواب في طرابلس يوازي المجلس المعترف به دولياً في شرق البلاد ومقره الدستوري القانوني بنغازي .



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