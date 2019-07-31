دفع مليون دولار لعلاج الأطفال الليبيين بالأردن

ايوان ليبيا – وكالات :

منحت الحكومة الموقتة، الإذن بدفع مليون دولار لعلاج الأطفال الليبيين، بمركز الحسين للأورام بالأردن.

وأصدرت الحكومة الموقتة القرار (537) لسنة 2019، الذي بموجبه «منحت وزارة المالية والتخطيط الإذن بتسييل مبلغ وقدره أربعة ملايين دينار ليبي لمستشفى طب وجراحة الأطفال ببنغازي».

وأوضح القرار أن مستشفى طب وجراحة الأطفال ببنغازي سيقوم بـ«فتح اعتماد مستندي بقيمة مليون دولار أميركي لصالح مركز الحسين للأورام، وذلك لعلاج الأطفال المصابين بالمرض».

يذكر أن اللجنة الوزارية الأردنية – الليبية توصلت، في نوفمبر الماضي، إلى اتفاق بشأن إنهاء ملف الديون المترتبة للمستشفيات الخاصة على الحكومة الليبية، يحدد بموجبه آلية سداد ديون المستشفيات الخاصة ، البالغة بعد التدقيق 220 مليون دولار، فضلًا عن الاتفاق على تفعيل التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الطبي، وتدريب الكوادر الصحية الليبية في المستشفيات الأردنية، وتفعيل برنامج الطبيب الزائر بين البلدين.

وبحسب الاتفاق، جرى تسديد 50% من المبلغ الإجمالي أوائل ديسمبر الماضي، وتسديد 25% خلال فبراير المقبل و25% خلال إبريل المقبل.

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