تسجيل الطلبة النازحين ﻻمتحانات الثانوية

ايوان ليبيا – وكالات :

اجتمعت لجنة شؤون الطلبة النازحين بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، لمتابعة شكاوى الطلبة المتقدمين لأداء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2018 – 2019؛ لتسهيل عملية تسجيلهم وإرسال بياناتهم للجهات المختصة للوزارة.

وقال رئيس لجنة الطلبة النازحين، عبدالله اﻷشتر، إن «اللجنة شكلت عدة لجان فرعية بعدد المدن والمناطق التي استقبلت النازحين جراء اﻻشتباكات الدائرة جنوب العاصمة طرابلس».

وأكد أنه «سيتم اﻹعلان على مقار هذه اللجان عبر موقع وصفحة وزارة التعليم خلال اليومين القادمين لتسهيل عملية التواصل مع أبنائنا الطلبة».

يشار إلى أن رئيس لجنة الإشراف والمتابعة لامتحانات الشهادة الثانوية، الدكتور محمد العتوق، عقد أمس اجتماعًا تشاوريًّا مع مساعد مدير أمن طرابلس، العميد رمضان برباش؛ لبحث الترتيبات الأمنية لتأمين مقار لجان امتحانات الشهادة الثانوية

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