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القوة المساندة طرابلس : يجب إخراج سلامة من طرابلس قبل فوات الأوان

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

إعتبرت ما تعرف بـ”القوة المساندة طرابلس” التابعة لرئاسة أركان الوفاق في بيان لها أمس الاربعاء بأن “المدعو” غسان سلامة جزء رئيسي من الأزمة الحالية للبلاد ، مبينةً بأنه ولوكان في الاخير خيراً لقام بحل الأزمة في بلاده لبنان حسب تعبيرهم.

القوة المسلحة المشكلة من مجموعة من المدنيين ومنحتهم أركان الوفاق الشرعية لقتال القوات المسلحة في طرابلس أضافت بأن المبعوث الأممي لم يفرق بين الحق والباطل وبين المعتدي والمعتدي عليه أثناء إحاطته أمام مجلس الأمن للوضع في مدينة طرابلس وأنه ذكر بأن هناك متطرفين يحاربون مع قوات الوفاق ، زاعمين بأن ” عملية بركان الغضب ” هي عملية ضد المتطرفين وقطاع الطرق بجميع مسمياتهم .

وقالت المجموعة المسلحة في ختام بيانها إن بقاء غسان سلامة في العاصمة طرابلس هو طعن في ظهور الرجال وخيانة لدماء قتلاهم ، مطالبين جهات الإختصاص التدخل فوراً قبل فوات الأوان في اشارة منهم لإخراج المبعوث الاممي من طرابلس .

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • القوة المساندة مجموعة من الماجورين والمرتزقة يستطيع سلامة ان يمنع عنهم الدعم المادى لو حول عائدات النفط لصندوق خاص بمجلس الامن يتولى توزيعه على المدن الليبية ولا يصل الى المليشيات فهل يفعهلها سلامة فى يده مفتاح الحل او يحول العائد الى مصرف ليبيا المركزى اذا كان شجاعا ويريد تجفيف منابع الارهاب

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  • .المهم الافعال لا الاقول ياسلامة الوضع تغير على الارض عما كان عليه وقت الصخيرات حيث كانت المليشيات تسيطر على اقليمى طرابلس وفزان والجيش الوطنى على برقة اما الان فيسيطر الجيش الوطنى على برقة وفزان ونصف اقليم طرابلس اى الاغلبية باعتراف سلامة من قبل فى مجلس الامن انها ثلاث ارباع ليبيا والمهم ترجمة الحقائق على الارض الى واقع ملموس بنقل الشرعية الى رئيس مجلس النواب كما كانت قبل الصخيرات التى لم تستوفى شرط موافقة البرلمان على حكومتها وانتهت ايضا فترة صلاحيتها لذا وجب التصحيح وتجفيف منابع تمويل الارهاب بنقل عائدات النفط بقرار من مجلس الامن الى مصرف البيضا ونقل مؤسسة النفط لبنغازى وستنهار المليشيات بدون تمويل ويهرب المرتزقة ليكون ذلك دليلا على ماقاله سلامة عمليا

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  • احسن واحد غسان سلامه نحن في طرابلس السكان المدنيان نطالب بي ابقى غسان سلامه في طرابلس فل تسقط المليشيات، الرجال قال كلام الحق.

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