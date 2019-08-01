أعيان مصراتة يتهمون سلامة بالتزييف

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدرت اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية ومجلس حكماء وأعيان مصراتة بياناً مشتركاً ينتقد إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، الأخيرة أمام مجلس الأمن.

وأشار البيان إلى أن سلامة انحاز خلال إحاطته إلى طرف دون الآخر، واصفاً كلامه الذي جاء خلالها بـ”التزييف والتزوير” للحقائق التي على أرض الواقع.

وطالبت اللجنة التأسيسية ومجلس حكماء مصراتة بتغيير المبعوث الأممي إلى ليبيا، مُوجهين نداء لحكومة الوفاق الوطني بضرورة وقف تعاملها معه في أقرب وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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