اليوم .. وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يتوافقون على مرشح لمنصب مدير صندوق النقد الدولي

أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سيعقدون اليوم محادثة جماعية (كونفرنس كول) بهدف التوافق على مرشح لشغل منصب مدير صندوق النقد الدولي.

ويقود وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير المساعي للتوصل إلى توافق أوروبي لاختيار خليفة لكريستين لاجارد التي تقدمت باستقالتها بعد اختيارها لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.

وتقول باريس إنه يجري التشاور بشأن خمسة مرشحين دون أن يتم التوافق على أي منهم، وأنه يتعين أن يتم عبر محادثة اليوم التوصل إلى آلية لاختيار أحدهم.

والمرشحون الخمسة هم وزيرة الاقتصاد الإسبانية نادية كالفينو ووزير المالية البرتغالي ماريو سينتينو ووزير المالية الهولندي السابق جيروين ديسيلبلوم والرئيسة التنفيذية للبنك الدولي البلغارية كريستالينا جورجيفا والمفوض الأوروبي السابق الفنلندي أولي رين.

تجدر الإشارة إلى أنه عادة ما تترأس شخصية أوروبية صندوق النقد الدولي، بينما يتولى أمريكي رئاسة المنظمة الشقيقة “البنك الدولي”، إلا أن دولا ناشئة بدأت مؤخرا الإعراب عن رفضها لهذه القاعدة غير المنصوص عليها في أي وثيقة.

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