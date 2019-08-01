كوشنر يغادر القاهرة إلى المغرب في إطار جولة خارجية

غادر القاهرة بعد عصر، اليوم الخميس، جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متوجهًا على رأس وفد بطائرة خاصة إلى المغرب، بعد زيارة لمصر في إطار جولة بالمنطقة بحث خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومكافحة الإرهاب والعلاقات الثنائية.

من ناحيته، أكد كوشنر، أهمية العلاقات المصرية الأمريكية وتطلعه لدعم جهود تنميتها وتطويرها على مختلف المحاور والمستويات، كما أشاد بالدور المهم والجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لتعزيز أسس الاستقرار والسلام في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وأشاد بالنجاح الملموس في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والجهود التنموية التي أحدثت طفرة في مجمل الأوضاع في مصر.

واستعرض جاريد كوشنر الاتصالات التي تقوم بها الولايات المتحدة مع مختلف الأطراف بالمنطقة سعيا للدفع، قدما بجهود إعادة مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدًا الأهمية البالغة التي توليها بلاده للتشاور مع مصر في هذا الإطار، باعتبارها مركز ثقل لمنطقة الشرق الأوسط، ولما لديها من خبرات طويلة ومتراكمة في التعامل مع كافة الأطراف المعنية في هذا الخصوص.

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