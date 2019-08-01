غلق 3 مراكز إيواء للمهاجرين

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدر المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، الخميس، قرارًا بإغلاق مراكز رئيسة لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في مدن مصراتة وتاجوراء والخمس، وفق المادة الأولى من قراره رقم (1421) لسنة 2019.

ووجه باشاغا، في المادة الثاني من القرار، رؤساء مراكز الإيواء الثلاثة «بتصنيف النزلاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترحيل».

ويأتي القرار بعد مطالبات دولية بضرورة إلغاء نظام الاحتجاز وإدارة الهجرة في ليبيا، ومطالبة السلطات بضرورة التقيد التام بالمعايير الدولية في هذا الشأن، بعد غرق أكثر من 100 مهاجر قبالة ساحل الخمس واستهدف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء.

وفي 25 يوليو الماضي، أعلن الناطق باسم البحرية العميد أيوب قاسم، أن 116 مهاجرا على الأقل فقدوا وإنقاذ 132 آخرين على يد خفر السواحل وصيادين محليين، بعد غرق قارب خشبي قبالة ساحل مدينة الخمس، التي تقع إلى الشرق من العاصمة طرابلس.

ومساء 2 يوليو تعرض مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء شرق طرابلس إلى استهداف جراء غارة جوية ما أدى إلى مقتل أكثر من 53 مهاجرا، وإصابة نحو 135 آخرين من نزلاء المركز، وتسبب في ردود فعل دولية واسعة النطاق.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا