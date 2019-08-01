الغنوشي: سنسعى للترشح للرئاسة التونسية إذا لم نصل لاتفاق لتقاسم السلطة

قال رئيس حزب حركة النهضة الإسلامية في تونس راشد الغنوشي، اليوم الخميس، إنه قد يتقدم للترشح لمنصب الرئيس هو أو أحد كبار أعضاء الحزب، إذا لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد.

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