الغنوشي: سنسعى للترشح للرئاسة التونسية إذا لم نصل لاتفاق لتقاسم السلطة

قال رئيس حزب حركة النهضة الإسلامية في تونس راشد الغنوشي، اليوم الخميس، إنه قد يتقدم للترشح لمنصب الرئيس هو أو أحد كبار أعضاء الحزب، إذا لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد.
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قال رئيس حزب حركة النهضة الإسلامية في تونس راشد الغنوشي، اليوم الخميس، إنه قد يتقدم للترشح لمنصب الرئيس هو أو أحد كبار أعضاء الحزب، إذا لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد.
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اتمنى ان تترشح للانتخابات لتسقط بجدارة وحقارة ايها الاخوانى القذر لا تقاسم فى السلطة مع تنظيم ارهابى ﻻيؤمن بالاوطان تنظيم الغى عقول الكثير من الشباب وجعلهم دمى يتم تحريكها بالريموت كنترول تسفك الدماء وتفسد فى الارض واتوقع ان يكون حجمكم فى الانتخابات يتناسب مع حجمكم الحقيقية وما حدث من خوان ليبيا سيوضح للشعب التونسى مدى خسة الخوان وسندعوا الى عدم انتخابهم واسقاطهم بجدارة خاصة وان هذا الغنوشى متخلف عقليا ولا يفقه شء فى الدين هو يربد ان يكون والى تونس تحت قيادة سلطان الدعارة بتركيا
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