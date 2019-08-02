جورجينيو يتحدث عن الفارق بين لامبارد وساري.. ودوره الجديد في الملعب

جورجينيو انتقل إلى البلوز في الموسم الماضي قادما من نابولي رفقة ساري، والبعض أعتقد أنه سيرحل مع رحيل مواطنه صوب يوفنتوس، إلا أن ذي الأصول البرازيلي متمسك بتعلم خبرات جديدة.

وقال: “اللعب مع تشيلسي كان خبرة جديدة بالنسبة لي، أحبها بقدر ما أتعلم منها وهو شيء أحب فعله. سعيد بالحصول على تلك الفرصة، أحب التعلم واستكشاف أمور جديدة”.

وأضاف في حوار مع شبكة سكاي سبورتس “الأمر سيكون مفيدا لمسيرتي وللنادي وللفريق. لدي عقل متفتح لتعلم أشياء جديدة”.

وعن رحيل ساري “لن أقول إنني كنت حزينا، لقد كان مدربي لأربع أعوام وعملنا كثيرا معا لكن حان الوقت كي تفترق الطرق، ممتن لإعطائه لي تلك الفرصة ولتعلمي الكثير من الأشياء منه، ولكن الآن نحن في صفحة جديدة وعلي العمل بكد والمضي قدما”.

وعن الاختلافات التي يراها بين ساري ومدربه الجديد لامبارد أشار مازحا “عمرهما (ساري 60 ولامبارد 41)، بالإضافة إلى أسلوب اللعب”.

ساري ظهر متمسكا بطريقة 4-3-3 التي لعب فيها الإيطالي ذو الأصول البرازيلية كوسط دفاعي، فيما يعتمد لامبارد على 4-2-3-1 في موسم الإعداد حيث يلعب جورجينيو إلى الأمام قليلا.

ويتابع لاعب نابولي السابق متحدثا عن مدربه “مسيرته تتحدث عن نفسها، بإمكان الجميع أن يرى ما قدمه لامبارد كلاعب ليس لفريقه فقط وإنما للكرة بشكل عام. شاهدته وأنا أكبر ومن الجيد أن يكون مدربي الآن”.

وأردف “أؤمن أن لديه الكثير ليقدمه إلى هذا النادي كمدرب مثلما فعل كلاعب”.

وأشار “بالطبع نتحدث عن التمركز وعن أشياء أخرى عديدة مثل باقي اللاعبين، أسأل عن العديد من الأشياء التي أرى معرفتها مهمة، أريد أن أفهم ما يريده مني كي أطور لعبي”.

وأوضح “كلما سألت أكثر تبددت الشكوك واستطعت أن تلعب بالأسلوب الذي يريده وحينها ستعطي للفريق ما يحتاجه”.

وعن إن كان قائدا بالفطرة مثلما أشار لامبارد في وقت سابق أجاب “الجميع في الفريق يجب أن يساعد بعضه البعض، وأعتقد أن كل اللاعبين يمتلكون مؤهلات القيادة”.

وكشف “لدي طريقتي في القيام بالأشياء ومنها أنني أرفع صوتي وأحفز من حولي وأنبههم إن كانوا سيفقدوا الكرة فليس هناك مشكلة؛ لأنني أرى المباراة من الخلف وعندها يصبح كل اللعب أمامي لذا فالتواصل في الملعب يساعد كثيرا”.

وواصل حديثه “تلك اللحظة التي تصرخ فيها عاليا تعلم أنها ستكون مفيدة للفريق وستساعد على تحفيزه”.

وعن رؤيته للموسم الجديد في ظل عدم قدرة البلوز على التعاقد مع صفقات “نؤمن بقدرتنا على التطور لأنه في اللحظة التي تتوقف فيها عن ذلك سوف تعود للخلف. عليك أن تؤمن بقدرتك على أن تصبح أفضل”.

جورجينيو أكمل “لا أشك أنني سأواصل إعطاء كل ما لدي، والجماهير تتوقع نفس الشيء مني: العمل بكد والعمل على أرض الملعب لمحاولة جلب البطولات التي يستحقها النادي”.

ماذا عن مركزه الجديد الذي يلعب فيه بشكل متقدم أكثر؟ يتم الدولي الإيطالي “آمل أن يساعدني بشكل أكبر على تسجيل وصنع الأهداف ولكن الشيء الأهم أن يفوز الفريق”.

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