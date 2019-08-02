باتريس إيفرا.. اسمحوا لي أن أخبركم لماذا أحب هذه اللعبة

الظهير الأيسر صاحب المسيرة المليئة بالمحطات الهامة وفي عمر الـ38 قرر اعتزال كرة القدم بعد أن شاهدناه متألقا بألوان قمصان كبار فرق أوروبا كـ موناكو ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

النجم الفرنسي استغل منصة THE PLAYERS TRIBUNE للحديث عن رحلته الشاقة مع عالم المستديرة وأن طريقة للوصول للقمة لم يكن مفروشا بالورود كما يمكن أن يتخيل البعض.

FilGoal.com يستعرض لكم في السطور التالية رحلة اللاعب الفرنسي ذو الأصول السنغالية على لسانه.

لم أمتلك أي شيء، بل لم يكن في حوزتنا أي شيء على الإطلاق ولكنني كنت أعيش وكأنني أمتلك كل شيء.

إن كان بإمكاني أن أخبركم سرا عن حياتي فسيكون أن “بإمكان أي شخص أن يكون سعيدا” “أي شخص يمكن أن يحب هذه اللعبة” لا تتعجب يا صديقي فبدون هذه العقلية لم أكن لأجلس هنا كظهير أيسر معتزل لعب لمنتخب فرنسا وكبار أندية أوروبا مثل مانشستر يونايتد ويوفنتوس.

وربما كان سيكون مصيري هو الجلوس خارج أحد المتاجر في باريس أتوسل للحصول على المال لشراء رغيف خبز.

أنا لا أمزح. عندما نشأت في لي أوليس، وهي بلدية في ضواحي باريس، كنت أعيش مع والدي وبعض إخوتي وأخواتي، لدي 24 منهم. (وهذه ليست مزحة أيضًا!) لذلك كنا حوالي عشرة أشخاص في نفس المنزل. كان والدي يوفر الكثير من دخلنا من خلال وظيفته كسفير.

وهذا ما جعل عائلتنا تغادر السنغال، حيث ولدت وبعد انتقلنا للعيش في بروكسل ثم إلى ليس أوليس. ولكن عندما كان عمري 10 سنوات طلق والدي والدتي. أخذ الأريكة والتلفزيون وحتى الكراسي.

ما زلت أحبه حتى الموت، لكن الموقف الذي تركه لنا كان قاسياً للغاية. كنت أشارك الفراش مع اثنين من أشقائي، وكان على أحدنا أن ينام في الاتجاه المعاكس بحيث يكون لكل فرد مساحة كافية. عندما كان الطعام جاهزًا، كان عليك الجري للتأكد من حصولك على حصتك. حصل بعض أشقائي الأكبر سناً على وظائف للمساعدة، لكنهم انتقلوا للعيش مع شركائهم في العمل. في النهاية لم يتبق سوى أمي وأختي الصغرى وأنا.

وحينها اضطررت للخروج إلى الشارع.

أكره ذلك عندما يستخدم الناس كلمة “رجل عصابات”. عندما تكبر في منطقة بها إطلاق نار من قبل العصابات والقتل العرضي، لا يهمني من أنت ، فأنت تفعل ما تستطيع من أجل البقاء. لذلك حاربت كثيرا. وإن لم أفعل كنت سأضطر إلى سرقة الطعام والملابس وألعاب الفيديو. كنت أجلس خارج المتاجر أتسول مقابل المال.

كنت سأقول: “سيدي ، هل لي ببعض النقود؟”.

وحينها سيرد علينا بقوله “اذهب بعيدا. هل تعتقد أن المال يسقط من السماء؟”

هكذا عشت طفولتي هكذا كانت لي أوليس. ولكن انتظر، رغم كل هذا كنت سعيدا. لقد كنت دائما سعيدا.

أعرف أن بعضًا منكم قد شاهد مقاطع الفيديو الخاصة بي على Instagram حيث أفعل كل هذه الأشياء المجنونة ثم أقول “أنا أحب هذه اللعبة!” بالنسبة لي تعني أنني “أحب هذه الحياة” وهذه المقاطع ليست سوى لمجرد مشاركة سعادتي مع الأخرين ولكنني لم أقرر تصويرها لأنني أصبحت مشهورا وغنيا فلو كنت زرت منزلنا في ليس أوليس، كنت ستراني نفس الشيء. كنت أرقص وأغني وأرتدي الأزياء والشعر المستعار، أمزح مع أخواتي. أحببت أن أجعلهم يضحكون.

قد تتسائل كيف يمكن أن أكون سعيدًا جدًا مع هذه الحياة الصعبة؟ والإجابة بسبب والدتي. فقد كنت أرى مدى صعوبة عملها لتوفير المال لنا، وأدركت أنه ليس لي الحق في الشكوى من أي شيء. الى جانب ذلك، ما هي الفائدة؟ لماذا لا تكون ايجابيا؟ إذا كنت تعتقد أن شيئًا جيدًا سيحدث لك، فسيحدث ذلك.

اسمحوا لي أن أضرب لكم مثالا. في اليوم الأول لي في المدرسة، كان علينا أن نوضح للصف ما نريد أن نصبح.

كتب الكثير من زملائي في الفصل “محام” أو “طبيب”. كتبت “لاعب كرة قدم”. لذا سألني المعلم أمام الفصل، “باتريس ، هل تعتقد حقًا أنه من بين 300 طفل ، ستكون الشخص الذي سيصبح لاعب كرة قدم؟

وكانت إجابتي: “نعم”.

فبدأ الجميع بالضحك.

لسنوات عديدة بدا الأمر وكأن المعلم كان على حق. كنت لاعبا جيدا، لكنني لم أحصل على أي عروض. ولكن بعد ذلك في عام 1998، عندما كان عمري 17 عامًا، كنت ألعب في دورة داخلية مع بعض الأصدقاء ثم أتى أحد الأشخاص ليسألني عما إذا كنت أرغب في الذهاب إلى الاختبارات في تورينو. كل ما عرفته عنه هو أنه يمتلك مطعمًا في باريس، لذلك فكرت، هل يجب أن أثق به؟ قررت أن أقول نعم. قال إنه سيتصل في اليوم التالي.

ذهبت إلى المنزل وأنا أعتقد أنه لن يتصل أبدا.

في اليوم التالي، اتصل. وذهبت إلى تورينو معه. في النهاية، لم يعرض عليّ النادي عقدًا، لكن أحد الأشخاص الذين كانوا يشاهدون اختبارات الفريق كان مديرًا في مارسالا، وهو ناد صقلي من الدرجة الثالثة. سألني عما إذا كنت أرغب في الانضمام إلى فريقه. قلت نعم.

عدتُ إلى باريس معتقدا أن هذا النادي الصغير في صقلية سيكون بابي إلى الجنة.

لكن أولاً علي المرور إلى الجنة من خلاله. قيل لي أن ألتقي بزملائي الجدد في قرية جبلية في شمال إيطاليا، حيث كانوا يتدربون. لم أسافر أبدًا إلى الخارج بمفردي من قبل. لم أتحدث الايطالية. غادرت المنزل دون أي شيء سوى خردة من الورق عليها رقم هاتفي المنزلي. أخذت القطار إلى ميلانو، حيث كان من المفترض أن أنتقل إلى قطار آخر سينقلني إلى القرية الجبلية. في المحطة في ميلانو، رأيت إحدى تلك الشاشات الكبيرة حيث تتغير الأحرف، كما تعلمون، كما هو الحال في السينما القديمة. نظرت إليه. ثم نظرت إلى تذكرتي. وسألت نفسي أين كان قطاري؟

ثم جاء لي أحد الأشخاص الغرباء في المحطة. كل ما أتذكره عنه أنه كان من السنغال، وأنه كان أعمى في عين واحدة. قال ، “كيف حالك يا أخي؟ تبدو ضائعًا، تبدو حزينًا “.

قلت: “نعم ، أنا لا أعرف إلى أين أذهب.”

أريته تذكرتي. فقال: “ذهب قطارك. لقد تركك منذ ساعة “.

يا إلهي

أريت الرجل رقم هاتفي. فقام بطلب الرقم. التقطت والدتي سماعة الهاتف. عندما علمت أنني قد فاتني قطاري وأنني كنت في المحطة مع شخص غريب، شعرت بالخوف. فقالت للرجل: “ضعه في القطار العائد إلى باريس”.

لكن هذا الرجل كان مثل الملاك. فقال لوالدتي “لا تقلقي غدا سأضعه في القطار الصحيح”.

أخذني إلى منزله الذي كان قريبا من محطة القطار. وأعطاني الطعام وتركني أنام على الأرض، مع ثمانية من الغرباء الآخرين. في السادسة صباحًا، أيقظني ومشى معي إلى المحطة، حيث وجد المنصة المناسبة. حتى يومنا هذا ليس لدي أي فكرة عمن كان، لكن لا يمكنني أن أشكره بما فيه الكفاية. فأخيرًا وجدت القطار الصحيح.

لكن لم يكن لدي أي فكرة عن موعد النزول.

لم أكن أعرف سوى اسم المحطة، لأن الملاك كتبه لي. لذلك في كل محطة كنت أسأل الناس، “هل هذا هو؟ هل هذا هو؟”

قم وبعد فترة وأنا ما زلت في القطار لم يتبقى على متنه سوى ثلاث راهبات.

وظللت أسألهم طوال الرحلة عما كانت هذه هي محطة الوصول كان إجابتهم الدائمة هي ” لا”.

بعد المرة الثالثة أو الرابعة بدأوا في الانزعاج مني. لكن في النهاية نزلت في المكان المناسب. خرجت ونظرت حولي. ماذا رأيت؟ لا شيء. ولا حتى مقعد، فقط صوت الرياح.

اعتقدت، أنني الآن ضائع. لا يوجد هاتف. لا ملاك. لا راهبات.

إذا كيف سأخرج من هذا الموقف الصعب؟

قررت الانتظار للحصول على المساعدة. مرت خمس دقائق. عشر دقائق. نصف ساعة. ساعة واحدة. ساعتين. لم يأت أحد. وبدأ يحل الظلام.

مرت 6 ساعات.

وأخيراً رأيت أنوار سيارة قادمة. كان مدير من النادي. قال: “أنا آسف للغاية”. كنا نظن أنك قد فاتك القطار. أخذني إلى فندق الفريق في القرية، حيث حصلت على ملابس رياضية ومدربين. راجعت نفسي في المرآة وذهبت للتو، كنت أسعد صبي في العالم. ثم اتصلت أمي. فقلت لها “هل تصدقي هذا يا أمي؟ إنهم يقدمون لنا الطعام! نحن نجلس هنا لتناول الطعام مع ثلاث مجموعات من السكاكين، وبدأت في البكاء

لن أنسى أبدًا يومي الأول في صقلية. كنت قد وصلت لتوي وأتى إلى طفل مع والده وسألني عما إذا كان يمكنه التقاط صورة معي. فسئلت نفسي، ماذا؟ لم ألعب حتى الآن لعبة وهؤلاء الناس يعرفون من أنا؟

سألته لماذا أراد أن يلتقط صورة. فقال الطفل: “لأننا لم نرَ شخصًا أسمر البشرة من قبل”.

يا إلهي.. مرحبا صقلية

وجدت أن زملائي قد تفاجئوا برؤيتي أيضًا. كنت اللاعب الأسمر الوحيد في الفريق. كان هناك الكثير من الأشياء التي لم يفهمها الناس عن سمر البشرة، لكنها ناتجة عن جهل وليس عنصرية. في الواقع، كان الصقليون كرماء للغاية. يمكن أن أسير في الشارع وكانوا يدعونني إلى منازلهم لتناول العشاء. كانوا يقولون لي، أنت واحد منا.

ولكن الأشياء السيئة بدأت تأتي عندما بدأت على الطريق فبمجرد رؤيتي يقومون بتقليد أصوات القردة وأكل الموز، لقد كان شيئا صعبا للغاية ولكن لا يهم فأنا قوي أنا من لي أوليس وهذه الأشياء الصغيرة لا تزيدني إلا إصرارا.

بعد عام، انضممت إلى مونزا في دوري الدرجة الثانية، ثم في الموسم التالي غادرت إلى نيس في الدرجة الثانية الفرنسية. كنت ألعب مهاجمًا في ذلك الوقت، لكن عندما أصيب ظهيرنا الأيسر قرر مدرب الفريق وقتها ساندرو سافيوني بالدفع بي بدلا منه، كدت أجن بعد هذا القرار. قلت له: “لا يمكنك القيام بذلك! أنا مهاجم! “مشكلتي هي أنني كنت ألعب بشكل جيد. في أحد الأيام أخبرني سالفيوني: “بات، هل تعرف لماذا أنت جيد جدًا في هذا المكان؟ لأنك تكره اللعب هناك. “

ولقد كان على حق. كنت أهاجم كالمجانين لأنني أردت أن أظهر للجميع أنني مهاجم. كنت أقوم بتوجيه غضبي إلى الملعب. في عامي الثاني، صعدت مع الفريق إلى الدوري الممتاز. ثم بعد ذلك وقعت مع موناكو ، أحد أكبر الأندية في فرنسا. وحصلت على أول راتب كبير لي.

فاشتريت لـ والدتي منزلا جديدا.

لكن ومع بداية تحقيق النجاح ما زلت أواجه الكثير من التحديات. يتحدث الناس عن الوقت الذي وصلنا فيه نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004، لكن الجزء الأكثر جنونًا في موناكو جاء بعد أن لعبت لصفوف المنتخب الفرنسي تحت 21 عام . وفي أحد المباريات كان لاعبا قد دهس قدمي وألحق بها أضرارًا بالغة. وعندما ذهبت إلى المستشفى، أخبرت مدرب موناكو ، ديدييه ديشامب، “إنه أمر مؤلم للغاية. لا أستطيع اللعب. لا أستطيع حتى السير! “

لكن الفريق كان في حاجة إلي، لذلك حاول الأطباء كل شيء لإزالة الألم. ولكن دون جدوى. فنصحني أحد موظفي النادي: “لماذا لا تتبع الأسلوب القديم في العلاج؟”.

فقاله له جميع اللاعبين: “ماذا تعني بالأسلوب القديم؟”.

فقال: ” فقط ضعوا قطعة من الدجاج أسفل حذائه”.

بدأ الأمر مجنونًا، لكنك تعرفني، فأنا منفتح الذهن. لذلك ذهبت إلى جزار أعرفه. وسألني، “ماذا تريد؟”

فقلت” أريد قطعة رفيعة من الدجاج”.

فقال ” رفيعة؟ كيف هذا؟”.

فجاوبته “سأضعها في حذائي”.

فضحك كثيرا. ثم ذهبت إلى المنزل مع الدجاج. وطلبت أحذية جديدة: واحدة بحجم 42.5 والثانية بحجم 44. ووضعت الدجاج بالحذاء وفي اليوم التالي دخلت إلى أرضيه الملعب وبدأت بالركض أينعم أشعر بالألم، لكن حسنًا انتهى بي الأمر باللعب مع الدجاج في حذائي لمدة أربعة أشهر. لم أتدرب على ذلك – والدتي لم تكن لتسامحني أبدًا على إهدار الطعام – لكن قبل كل مباراة كنت أزور الجزار.

وكان يستقبلني بالجملة المعتادة “صباح الخير باتريس، هل ترغب في طلبك المعتاد؟”.

لقد مكنني الدجاج من اللعب بشكل جيد، وفي يناير 2006 ، وقعت مع مانشستر يونايتد. قد تتذكر أنني سافرت لأول مرة إلى مانشستر سيتي. للعب أول دربي كبير لي. بدأت المباراة في الساعة 12.45 مساءً، وهو أمر غير عادي بالنسبة لي كفرنسي. كما أنني لم أعتاد على وجبات الإفطار التقليدية، لذلك لم أكن أعرف ما يجب تناوله للاستعداد للمباراة، فتناولت المعكرونة والفاصوليا. مما سبب لي إعياء شديد والكثير من القيء. ذهبت إلى غرفتي أتساءل ماذا أفعل.

هل أخبر السير فيرجسون أنني مريض ولا أستطيع اللعب؟

لا باتريس، لا يمكنك! ستبدو ضعيفا وخائفا عليك ان تلعب.

في الحافلة المتجهة إلى الملعب، كنت أشعر بالدوار. كان الجو مشمسًا، كان الجو حارًا، في مانشستر!

بدأ اللقاء وبدأت بالركض ثم صعد في كرة رأسية مشتركة ضد تريفور سنكلير الذي ضربني بالكوع في وجهي. الدم في كل مكان. شعرت وكأنني سأفقد رأسي. أنت تعرف الرسوم الكاريكاتورية حينما تظهر فقاعة فوق رأس الشخصية الكارتونية تقول ما تفكر فيه؟ كانت فقاعتي تقول، يا إلهي، هؤلاء الرجال سريعون جدًا، أقوياء جدًا.

بين الشوطين وفي غرفة خلع الملابس، كنا متأخرين 2-0. وكان فيرجسون غاضب للغاية. فدخل إلى الغرفة وصاح في وجهي “وأنت باتريس. هذا يكفي لك! ستجلس وتشاهد الآن، لأنك يجب أن تتعلم كرة القدم الإنجليزية”.

لذا خلعت حذائي، ومسحت بعض الدماء. وأكملت المباراة من على دكة البدلاء وخسرنا في النهاية بنتيجة 3-1، كنت محبطا للغاية يومها.

بعد بضعة أشهر، أعلن منتخب فرنسا قائمته لـ كأس العالم 2006. كان زملائي في الفريق لويس ساها وميكل سيلفستر في القائمة، لكنني لم أكن كذلك.

هذه المرة لم أسقط – لقد غضبت. قضيت الصيف بأكمله في صالة الألعاب الرياضية، وأراقب زملائي في الفريق وهم يتأهلون مع فرنسا إلى النهائي.

تخيل! كنت أعرف أنني يجب أن يكون هناك! أنا جاد، أردت تدمير كل شيء. كنت أتدرب مثل المجنون، المزيد من الأوزان، المزيد من الألم، لم أكن حتى أخذ عطلة.

في البداية لم أفهم ما يلزم للعب مع يونايتد. كنت أفكر أنني كنت لاعبًا رائعًا، لكن يونايتد أكبر من كل شيء. يمكنك لعب مباراة كأس ضد فريق من الدرجة الخامسة، وسيظهر 76000 شخص في الملعب. في موناكو، كنا نلعب أمام 6000 شخص. ويكون الملعب هادئًا جدًا بحيث يمكنك سماع نغمات الرنين في المدرجات. أنا لا أمزح.

عندما بدأت فترة الاعداد للموسم الجديد في يونايتد، كنت أقوى وأسرع من أي وقت مضى، بحيث لا يمكنك إيقافي، أعترف ان المواجهة الأولى لي مع سيتي أفادتني كثيرا من حيث طريقة التفكير إذ أيقنت حينها أنني لابد أن أصبح أكثر قوة وشراسة في عملي.

أشعر أنني وجدت شخصيتي في يونايتد. دعني أشرح. إذا دخلت إلى غرفة ارتداء ملابسنا قبل مباراة ما، فستقول: “هذا مستحيل.” كنا نرقص ونغني.

وكنت أتحول إلى دي جي أشغل العديد من أنواع الموسيقى مثل الروك، الراب، آر آند بي. وكان سير أليكس دائما يدخل الغرفة ويقول: “ماذا بحق الجحيم هي هذه الموسيقى؟”.

عندها أقوم بتشغيل أغاني فرانك سيناترا لأنه كان يحبها، كان المكان حفلة كبيرة. ولكن عندما يحين وقت اللعب، ويبدأ المدرب بإلقاء محاضرة المباراة، يتوقف كل شيء، تتوقف الموسيقى، يتوقف الحديث، ونتحول عندها إلى محاربين مستعدين للموت من أجل بعضهم البعض. التحول كان مذهلا.

كان هذا هو نوع الشخصية والكفاءة المهنية التي تمتعنا بها في يونايتد. استمتعنا، ولكن عندما يحين الوقت للعمل، نعمل بجد. وكان هذا الحمض النووي الخاص بي، 100 ٪. لهذا السبب أنا مرتبط بالنادي. في وقت ما كنت أخصص الكثير من الوقت إلى يونايتد، مما أثر على عائلتي.

هل تعرف ماهي اللافتة التي تحملها الجماهير في أولد ترافورد دائما؟

“يونايتد – الأطفال – الزوجة”

إنه أمر مضحك. ولكن بجدية، هذا ما يتطلبه الأمر للنجاح في يونايتد. اللعب لهذا النادي يأتي مع الكثير من المسؤولية. على سبيل المثال، كان أحد الأشياء الأولى التي قمت بها اليونايتد هي شراء مجموعة من أقراص DVD ومعرفة تاريخ النادي. عندما تذهب إلى مكان ما، عليك أن تعرف قصة هذا النادي، لأنك الشخص الذي سيواصل كتابة ذلك التاريخ.

كان ترك يونايتد في عام 2014 أصعب قرار اتخذه. ربما سأحكي المزيد عن ذلك في يوم آخر، لكن يمكنني أن أخبرك أنني كنت أريد الاعتزال في يونايتد.

ولكن بمجرد أن قررت الرحيل، سعدت للغاية لأنني انضممت إلى يوفنتوس. لأن 18 شهرًا بقميص اليوفي جعلت فترة لعبي لـ اليونايتد وكأنها عطلة. في موسمي الأول ابتعدنا كثيرا في صدارة الترتيب إذا احتفظنا بسجلنا خالي من الهزائم ،حتى أصبح الفارق بيننا وبين أقرب منافسينا 15 نقطة، حتى أتى اليوم الذي خسرنا فيه أمام تورينو ، وفي ملعب التدريب في اليوم التالي ، بدا الأمر وكأن شخصًا قد مات.

أتذكر في إحدى أيام التدريب، كان كلاوديو ماركيزيو يتقيأ وكان يجب أن يتوقف عن التدريب، ولكنه وعلى الرغم من حالته هذه أكمل المران حتى النهاية.

هكذا كان يوفنتوس.

ولكن يا رفاق، اليونايتد مختلف ببساطة اليونايتد هو أنا.

بعد رحيلي عن يوفنتوس، شعرت وكأنني افتقدت للروح التنافسية وثقافة الفوز. الآن بعد أن بلغت الثامنة والثلاثين من عمري، شعرت أن الوقت قد حان للتقاعد.

هدفي الوحيد هو أن أكون أفضل إنسان يمكن أن أكونه.

ربما لا ينبغي أن أقول هذا، لكنني فتحت ملاجئ في السنغال مكنت أكثر من 400 طفل من تناول الطعام والذهاب إلى المدرسة. هذا هو أكبر إنجاز في حياتي المهنية. سأواصل مقاطع الفيديو الخاصة بي و “أحب هذه اللعبة” لأنني أريد مشاركة سعادتي معكم. لا أستطيع أن أشرح مدى شعوري بالامتنان عندما يقول لي أحدهم: “باتريس ، لقد فقدت والدي ، لكن مشاهدة أحد مقاطع الفيديو الخاصة بك جعلني أبتسم”.

سوف أرقص وأغني و أفعل أي شيء، وبعد ذلك أقول ، “كن مثل الباندا! أنا أسمر وأبيض وآسيوي وسمين. قل لا للعنصرية”.

إنها رسالة قوية. آمل أن تجعل الباندا الناس يدركون أننا جميعًا نفس الشخص، وأن نحاول جميعًا أن نجعل العالم مكانًا أفضل. لا تحكم على الناس على وزنهم أو لون بشرتهم أو شعرهم أو عيونهم. كلنا بشر، كلنا إخوة وأخوات. نحن أسرة واحدة كبيرة.

تذكرني الباندا بخطاب ألقاه فيرجسون قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي في موسكو عام 2008.

كنا في غرفة خلع الملابس عندما جاء المدرب، وكالعادة توقفت الموسيقى، يمكنك أن تسمع صوت سقوط دبوس على الأرض، ثم قال فيرجسون: “لقد فزت بالفعل”.

فنظر جميع اللاعبين إلى بعضهم البعض باندهاش.

ثم عاد وقال: “لقد فزت بالفعل. لسنا بحاجة حتى للعب هذه المباراة”.

فتسائل اللاعبون، ما الذي يتحدث عنه؟ المباراة لم تبدأ بعد.

ثم التفت لي وقال: “انظروا إلى باتريس لديه 24 أخ وأخت. تخيل ما كان على والدته فعله لوضع الطعام على الطاولة “.

ثم التفت إلى روني وقال: “انظروا إلى واين. نشأ وترعرع في واحدة من أصعب مناطق ليفربول. “

ثم بارك جي سونج وقال: “انظروا إلى جي، لقد جاء كل هذه المسافة من كوريا الجنوبية “.

عندما قام المدرب بسرد قصصنا الواحدة تلو الأخرى، بدأنا ندرك أنه كان يشير إلى شيء مشترك بيننا. لم نكن مجرد فريق كرة قدم – كنا أناسا من كل ركن من أركان العالم، من جميع أنواع الثقافات والأعراق والأديان. والآن أصبحنا هنا معًا في غرفة ملابس في موسكو، نناضل من أجل قضية مشتركة.

من خلال كرة القدم، أصبحنا إخوة.

حينها صرخنا كلنا صرخة هزت ملعب موسكو وخرجنا من الغرفة إلى الملعب وحققنا لقب دوري الأبطال .

هذا هو مانشستر يونايتد.

ولهذا السبب أحب هذه اللعبة.

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