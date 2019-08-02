العباني يؤكد الدعم الروسي للقوات المسلحة

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أن القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر أعادت بناء ولملة ما تبقى من القوات المسلحة بعد تدميرها من قبل الناتو.

العباني قال عبر مداخلة له عبر”ملفات و آراء” والذي بث على قناة “صوت العرب” الأربعاء إن جل التسليح الليبي هو تسليح روسي ، مبيناً أن مساعدة الروس أو التعامل معهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كان سبباً في إعادة بناء القوة العسكرية للقوات المسلحة الليببة للقيادة العامة.

وأضاف أن التعاون الليبي والروسي يأتي في عدة إتجاهات منها أن الدولة الروسية تعلم أن ما يقوم به الجيش هو العمل الوطني الحقيقي الذي يترتب عليه تحرير الدولة الليبية وتطهيرها من براثن الإرهاب التي إنتشر في بعض المدن الليبية ، منوّهاً إلى أن مساعدة الدولة الروسية تأتي في ظل محاربة الدول العظمى للإرهاب الذي يهدد كل الدول بما في ذلك أمريكا وروسيا وغيرها.

وأردف:”لذا لا نستغرب هذا الدعم والتوجه الروسي لأنه يخدم المصالح الروسية في إستقرار ليبيا والإستفادة من السوق والنفط الليبي وكافة المعادن التي توجد في ليبيا”.

عضو مجلس النواب لفت إلى أن النشاط الروسي يتجه إلى أفريقيا والإستثمارات فيها وليبيا هي البوابة الرئيسية لهذه القارة.

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