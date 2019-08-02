أزمة غاز الطهي في طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

تشهد العاصمة الليبية، طرابلس، أزمة خانقة في أسطوانات غاز الطهي، تصاعدت خلال الأيام الماضية، واختفت من مراكز توزيع الغاز، ووصل سعر استبدال الأسطوانة لنحو 30 ديناراً بدلاً من سعرها الرسمي لدى شركة البريقة لتسويق النفط البالغ نحو دينارين فقط، وبات الأشخاص المحاصرون في العاصمة يجدون صعوبة في إدارة حياتهم اليومية.

قال أحد المواطنين إن هناك استغلالاً من قبل الشركة نفسها، ولا توجد عقوبات للموزعين الذين يستغلون الوضع الحالي للبلاد ويقومون بعمل مضاربات.

المواطن علي الحمروني لم يتحصل على أسطوانة غاز طهي في قرية «بو الغرب»، وقطع مسافة 350 كيلو متراً للعاصمة طرابلس من أجل استبدال أسطوانة غاز ممتلئة بأخرى فارغة؛ لأن غاز الطهي مقطوع عن القرية مند شهر أبريل الماضي.

وأضاف إن «مناحي الحياة متوقفة في القرية، والحصول على سلع غدائية أو دوائية يكون بالذهاب إلى طرابلس حتى البنزين ناقص أيضاً»، وأكمل: «لا يوجد لدينا شيء والأوضاع المعيشية تزداد صعوبة بسبب الحرب»، مؤكداً أن الطرق غير آمنة لتوفير ما يحتاجه المواطنون.

وأكد علي الحامدي، حديث الحمروني، وقال إنه «قدم من جبل نفوسة لغرض تعبئة أسطوانة غاز من مستودع الهاني بعد معاناة استمرت لمدة شهرين للبحث عن أسطوانة لغاز الطهي».

المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي أكد ضعف إدارة المجلس الرئاسي في توفير الخدمات للمواطنين قائلاً: «لا يعقل أن نجد أزمة في أسطوانة غاز الطهي والبنزين في بلاد الغاز والنفط (ليبيا)». ويظل الجدل قائماً حول كيفية حصول المستودعات الخاصة غير المعتمدة من قبل الشركة على كل تلك الكميات المعروضة لديهم، وكيف تحصل سائقو سيارات النقل (الناقلة خزانات مليئة بمنتجات النفط) بسعر خيالي.

وتنفق ليبيا سنوياً على دعم غاز الطهي المصنع محلياً نحو 114 مليون دينار، وتستهلك شهرياً نحو 227.803 ألف طن متري من الغاز، بحسب تقديرات شركة البريقة عام 2010.

وأشار بشير الصويعي، أحد سكان منطقة غوط الشعال في العاصمة، إلى أنه لم يجد سعراً أقل من 40 ديناراً لاستبدال الأسطوانة الممتلئة بأخرى فارغة، وأنه يحصل عليها عن طريق سمسار، والكميات الموجودة في مستودع الهاني تنفد قبل منتصف النهار، ليبقى السؤال المهم: من يسيطر على الغاز والنافتة في طرابلس؟!

ويرجح تجار في السوق السوداء في طرابلس، أن نقص أسطوانات الغاز في المدينة يرجع إلى تدفق مواطنين من المناطق المجاورة على مستودعات الغاز في العاصمة، ولوحظ ارتفاع أسعار تعبئة الغاز لأجهزة التكييف من 70 ديناراً إلى 120 ديناراً، كما ارتفع أسعار غاز السيارات والثلاجات.

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