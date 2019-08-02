بالأسماء.. قتلى الوفاق

ايوان ليبيا – وكالات :

كشفت مصادر مطلعة حصيلة مبدئية بالأسماء لقتلى القوات الموالية لحكومة الوفاق في معارك يوم الخميس بمختلف محاور طرابلس بينهم قيادي ميداني.

وفيما يلي قائمة بقتلى قوات الوفاق ليوم 1-8-2019 وغالبيتهم من مدينة مصراتة:

1-أبوزيد أحمد أبوزيد (مصراتة)

2-عادل محمد أبو ودن (مصراتة)

3-عمر مصطفى ابوشوفة (مصراتة)

4-عمران صابر الجروشي (مصراتة)

5-الشحمي احمد الشحمي (مصراتة)

6-الصغير محمد هروس (مصراتة)

7-عبدالله سعد احطيبة (مصراتة)

8-محمد عبدالسلام بعيو (مصراتة)

9-مختار ابوجرود (مصراتة )

10-علي الجهيمي (مصراتة)

11-مروان الطويل (مصراتة)

12-علي محمد المحجوبي (صرمان)

13-عمر البشير المحجوبي (صرمان)

14-عمر محمد الورفلي (طرابلس)

15-حسن الخباط (طرابلس)

16-حسن سليمان التارقي (الجنوب)

17-احمد التارقي (الجنوب)

18- وائل محمد المشاي ( المشاشية )

19-محمود بركة ( الزاوية مطرد )

20-باسم وشنه (باتيستا) (سوق الجمعة)

21-سامي عومر – (نالوت) – قيادي ميداني.

وتدور اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات الجيش وقوات الوفاق، بعدد من المحاور منذ صباح الخميس وتراجعت حدتها مساءاً.

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