سلامة يعتذر من باشاغا

اعتذر المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، إلى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، عن ما ورد في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد المشاي.

وقال سلامة في رسالته، زملاءه أخطأوا حينما اعتبروا مدير مركز الرقابة مختطفا وأنه نقل عنهم هذا في إحاطته؛ معلنا تحمله كامل المسؤولية عن هذا الخطأ، مؤكدا أن البعثة لم ولن تساوي بين الاعتداء على النائبة سهام سرقيوة وحالة توقيف قضائي أو جنائي ولن تتدخل في أي قضية ينظر فيها القضاء الليبي.

وشدد سلامة، على أن البعثة لن تتوقف يوما عن البحث عن سرقيوة والضغط لإطلاق سراحها.