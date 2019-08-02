ستيفاني فرابار تُدير السوبر الأوروبي تحكيميا بين ليفربول وتشيلسي

المباراة ستقام في إٍسطنبول بتركيا في ملعب بشكتاش بارك، بين ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا وتشيلسي بطل الدوري الأوروبي.

فرابار أدارت المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات 2019 بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا والتي أقيمت في ليون الفرنسية، وكذلك نصف نهائي يورو السيدات 2017، ونهائي يورو تحت 19 عاما عام 2012.

فرابار أصبحت أول حكمة تدير مباراة في الدوري الفرنسي بين إميان وستراسبورج وستكون ضمن الحُكام الرئيسيين في الموسم المقبل.

ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي علق على اختيار ستيفاني “لقد قلت في العديد من المناسبات إن إمكانات كرة القدم للسيدات لا حدود لها ويسرني أن ستيفاني فرابار قد تم تعيينها لتولي مهام في كأس السوبر لهذا العام إلى جانب مساعد الحكام مانويلا نيكولوسي وميشيل أونيل”.

وواصل “كمنظمة، نُولي أهمية قصوى لتطوير كرة القدم النسائية في جميع المجالات، آمل أن توفر المهارة والتفاني اللذين أبدتهما ستيفاني طوال حياتها المهنية للوصول إلى هذا المستوى مصدر إلهام لملايين الفتيات والنساء في جميع أنحاء أوروبا وإظهاره يجب ألا تكون هناك حواجز للوصول إلى حلم المرء”.

ستيفاني تبلغ من العمر 35 عاما لكنها ليست أول سيدة تدير مباراة للرجال في المسابقات الأوروبية، إذ أدارت السويدية نيكول بيتيجنات مباريات ضمن مباريات كأس الاتحاد الأوروبي بين 2004 و2009.

تقنية الفيديو ستكون حاضرة في السوبر الأوروبي والتي يتم استخدامها للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

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