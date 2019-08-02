تقرير: ماندزوكيتش قريب من مانشستر يونايتد

ووفقا لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية فأن اللاعب البالغ 33 عاما قد تُقدر قيمة انتقاله للشياطين الحمر بمقابل يتراوح بين 10 و15 مليون يورو.

وتم مناقشة انتقال الكرواتي إلى يونايتد أثناء تفاوض إدارة الناديين على الصفقة التبادلية المزعمة بين البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني باولو ديبالا.

الكرواتي الذي حل وصيفا للعالم مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018، مدد تعاقده في أبريل الماضي حتى صيف 2021.

ولا يدخل المهاجم الذي يتقاضى 5.5 مليون يورو ضمن خطط المدير الفني الجديد ماورويسو ساري للموسم المقبل.

لاعب فولفسبورج وبايرن ميونيخ وأتليتكو مدريد السابق، شارك مع يوفنتوس في 162 مباراة سجل 44 هدفا وصنع 24 متوجا بـ 9 ألقاب مع السيدة العجوز.

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